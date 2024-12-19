Чем закончится "Йеллоустоун"?

В финале сезона сериала «Йеллоустоун» зрители стали свидетелями драматических событий, включая смерть, похороны и разрешение давних конфликтов в семье Даттонов.
Ключевые моменты финала:
Похороны Джона Даттона: Финальный эпизод начинается с похорон Джона Даттона, убитого ранее в сезоне. Бет Даттон произносит эмоциональную речь, заявляя: «Мы победили», размышляя о наследии отца и семейных испытаниях.
Решение Кейса Даттона: Кейс Даттон решает продать ранчо «Йеллоустоун» обратно резервации Брокен Рок, чтобы справиться с финансовыми трудностями, особенно с налогом на наследство. Он предлагает сделку вождю Томасу Рейнвотеру, продавая землю по изначальной цене $1,25 за акр с условием, что она останется неосвоенной, а Восточный лагерь сохранится для его семьи.
Месть Бет Джейми: Эпизод завершается шокирующим столкновением между Бет и её братом Джейми Даттоном. После напряжённого разговора Бет жестоко ранит Джейми, выполняя своё обещание отомстить за смерть отца. Этот акт насилия завершает их давний конфликт и намекает на возможные будущие противостояния во вселенной «Йеллоустоун».
