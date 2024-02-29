Меню
Чем закончится сериал "Я не твоя"?

Олег Скрынько 29 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Я не твоя" в четырех сериях, режиссером которого является Кира Ангелина, представляет собой мелодраму с захватывающим сюжетом. В центре внимания три главных персонажа: Маша, исполненная Анастасией Безбородовой, Алексей, сыгранный Иваном Бровиным, и Виктор, представленный Александром Суворовым.

Завершающий эпизод сериала оказывается напряженным и трогательным. Алексея объявляют чёрным копателем, и он арестовывается. Маша решает обвинить Виктора в подставе, написав пост, который вызывает огромный резонанс. Полиция вынуждена отпустить Алексея с предупреждением. Однако, ситуация обостряется, когда Виктор появляется, угрожает и похищает Машу, оставив детей у бабушки.

Сюжет драматически развивается в больнице, где Виктор требует от Маши отказаться от обвинений. Маша, в свою очередь, вынуждает его подписать расписку о том, что в случае развода дети останутся с ней. Тем временем, сын Виктора и Вера сбегают от бабушки и идут к Яне с Алексеем.

События обретают новую поворотную точку, когда Маша решает обратиться за подтверждением насилия к врачу. Однако, выясняется, что Виктор дал врачу взятку, и Маша решает не вносить изменения в свою позицию. Алексей, встретив Машу, узнает о её решении, а охранник Виктора выясняет местонахождение детей.

Сцены на даче, с избиением Алексея охранниками, создают напряженную атмосферу. Верными средствами, Алексей демонстрирует видеозапись избиения. Судьба дела кажется в руках Виктора, но в последний момент Алексей предоставляет доказательства, и судья обьявляет перерыв.

В итоге, Виктор решает отказаться от претензий на детей, понимая, что привлечение охранников может быть ему невыгодным. Сериал завершается победой Маши, которая отказывается от денег от Виктора и получает поддержку от Алексея. Судя по всему, Алексей также находит что-то ценное в доме, где происходили раскопки.

