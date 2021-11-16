Чем закончится сериал «Великолепный век»: краткое содержание и спойлеры

Сериал заканчивается кончиной Сулеймана Великолепного, который умирает от болезни в своем шатре после взятия крепости Сигетвар. Дефне и ее сын Мехмед оказываются убиты Соколлу по приказу Нурбану. Баязид и его дети приговариваются к смертной казни братом Баязида Селимом. Гюльфем после случившегося с Баязидом и его сыновьями впадает в депрессию, разочаровавшись в султане Сулеймане, и вскоре погибает. Михримах, признав победу Селима и его жены Нурбану, уезжает в Эдирне.
Селим становится новым падишахом.
Авторизация по e-mail