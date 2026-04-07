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Чем закончится сериал «Помоги себе сама»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 апреля 2026

«Помоги себе сама» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2026 году.

О чем сериал

В центре сюжета — Полина, которая выходит на свободу, отсидев за ДТП, погубившее спортсмена Алексея Иртеньева. Выйдя из тюрьмы, Полина обнаруживает, что муж Петр с ней развелся, а дочь Катю растит неприязненно настроенная свекровь. Потеряв все, Полина отправляется в Москву, где получает работу в частной клинике и знакомится с преуспевающим пластическим хирургом Ильей. Полина пытается начать жизнь заново, но внезапно пересекается с Алексеем, который проходит в столице реабилитацию. Не зная, кто она такая, Алексей влюбляется в Полину.

Что будет в концовке?

В финале выясняется, что на самом деле Полина не виновна в роковом ДТП — ее подставили Петр и его мать. Алексей предлагает Полине пожениться, она отвечает согласием. В финальной сцене показана свадьба. Полина воссоединяется с Катей. Илья благородно уступил, поняв, что Полина любит Алексея.

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Помоги себе сама
Помоги себе сама мелодрама, драма
2026, Россия
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