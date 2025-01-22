Чем закончится сериал «Полярный»?

Наш ответ:

«Полярный» — российский комедийно-криминальный сериал, стартовавший в 2019 году. На данный момент проект включает четыре сезона. Главным героем выступает сделавший себе имя в 90-х бандит Витя Мясник, который отошел от былых дел и занимается экофермой. Откликнувшись на просьбу экс-сообщника, он согласился какое-то время хранить на своем офшорном счете краденные деньги. Когда же настало время их вернуть, Витя понял, что не помнит пароль. Осознавая, что ему никто не поверит, от сбегает на север и поселяется в городке Полярный. Там он знакомится с местными колоритными персонажами. В четвертом сезоне Витя, его друзья и сыщица из Китая по имени Лю Чан противостоят китайской банде «Черный дракон», которая использует завод по производству автомобилей, чтобы изготовлять запрещенные вещества. Полина, жена Вити, приревновала его к Лю Чан и подала на развод. В то же китайские бандиты, казалось бы, взяли полный контроль над городом и наилучшим образом обустроили свой преступный бизнес, но в итоге протагонистам удалось их победить. Злодеев арестовали, Витя и Полина помирились, у Болтяева и Анжелы родилась тройня, а к Раисе вернулся Нуждин.