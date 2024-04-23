Меню
Чем закончится сериал "Полевых цветов букет"?

Чем закончится сериал "Полевых цветов букет"?

23 апреля 2024
Наш ответ:

Доктор сообщает Ксении, что Андрей, скорее всего, останется в коме на неопределенный срок. Он предлагает ей выбор: либо продолжать содержать его в больнице за высокую плату, либо отключить его от аппаратов жизнеобеспечения. Ксения сразу же отказывается от Андрея.

Горничная Марка относит его вещи в химчистку, а он удаляет свой номер телефона из списка контактов Ани. Мать девушки замечает, что она влюблена, но сомневается, что он ей позвонит (уже прошло три дня). Несмотря на свою загруженность подготовкой к гастролям, Марк решает взять выходной, чтобы поехать в деревню к Ане. В это же время Николай советует своей сестре самой позвонить Марку, возможно, он ее судьба. Однако девушка не желает казаться навязчивой, как другие его поклонницы. На следующий день Марк приезжает к ней в деревню и делится своими планами по разборке ситуации с отцом, который, к сожалению, скончался. Он также просит ее поехать с ним, так как не может больше оставаться без нее. Она соглашается присоединиться к нему в гастрольном туре.

