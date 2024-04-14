Чем закончится сериал «Пока никто не знает»?

Наш ответ:

Российский мелодраматический телесериал «Пока никто не знает» состоит из восьми серий. Премьера состоялась в 2024 году. В центре сюжета — руководительница преуспевающей юридической фирмы Марьяна Ямпольская. Она принимает на работу молодую Дину, которая является дочерью ее сестры. Появление Дины в компании становится отправной точкой в череде перипетий. Дина привлекает внимание своего коллеги-конкурента Гены Башкаева и одного из основателей фирмы Виктора Дорошина. В далеком прошлом у Марьяны и Виктора был роман, поэтому ее задевает его интерес к Дине. В то же время Виктор, будучи женатым, держит Марьяну при себе, поскольку она полезна ему в профессиональном плане. Напряжение между Марьяной и Диной нарастает. Кроме того, наружу выходят тайны Марьяны, связанные с драматичными событиями ее юности.



В итоге Марьяна обретает возлюбленного в лице Ивана, они решают пожениться. Дина на самом деле оказывается дочерью Марьяны. Конкуренция между ними исчерпывается, они сближаются. Марьяна сообщает Виктору, а затем и всем членами фирмы, что Дина — ее дочь. Сергей предлагает Дине отношения, но она отказывается и остается с Геной.