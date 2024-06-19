Чем закончится сериал «Отчий берег»?

Наш ответ:

«Отчий берег» — российский эпический сериал 2017 года, повествующий о семействе Морозовых. Главными героями являются два брата и две сестры: Алексей, Степан, Алена и Варвара. Действие начинается в 1920-х годах, а завершается окончанием Великой Отечественной войны.



В концовке этой саги Варвара и Степан вновь видятся спустя много лет. Степан наконец знакомится со своим сыном. Они перебираются в родное село. Там Степан идет по стопам отца и устраивается на работу на лесоповале, тогда как Варя становится учительницей в местной школе. Алена лишается богатств, поскольку ее супруга Бабахина арестовывают и изымают все имущество. Алена возвращается в родную деревню к Игнату. Лиля, жена Алексея, умирает в ходе операции. Он скорбит по ней и не может вернуться к хирургической практике. Тимка призывает отца уехать в Ленинград и начать новую жизнь, но Алексей решает тоже вернуться на малую родину, надеясь открыть там собственную больницу. Таким образом, главные герои воссоединяются в родном Отчем береге.