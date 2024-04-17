Чем закончится сериал «На правах матери»?

Наш ответ:

«На правах матери» — российский мелодраматический сериал, состоящий из восьми эпизодов. Премьера состоялась в 2024 году. Заключительная серия вышла 16 апреля.



По сюжету Маша Антилова становится суррогатной матерью, вынашивая ребенка для предпринимателя Константина Богданова и его супруги. Незадолго до родов девушка осознает, что не сможет расстаться с ребенком. Она оповещает о своем решении Богдановых, а вскоре они погибают в результате несчастного случая. Согласно завещанию Константина, деньги и имущество должны достаться сыну Пете, которого вынашивала Маша, тогда как сама Маша и Алексей, младший брат Константина, должны взять ребенка под опеку. В результате этих событий Маша оказывается в центре сражения родственников Богданова за его наследство. Они стремятся забрать у Маши права на ребенка.



В концовке домработница Алла пытается отравить Машу, чтобы забрать ребенка. Алла умирает, ей осталось жить не больше пары месяцев. На преступление она решила пойти ради обеспечения своего сына Кости, которого она родила от Константина, но тот ничего им не оставил. Валентину также убила Алла при помощи Виктора. Алексею удается спасти Машу, тогда как Алла оказывается арестована. Она умирает в тюремной больнице. Маша забирает Костю из приюта. Маша и Алексей женятся.