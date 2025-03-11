Меню
Чем закончится сериал «Круги на воде»?

Олег Скрынько 11 марта 2025
«Круги на воде» — российский мелодраматический сериал, вышедший 3 марта 2025 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Смотрим». Сезон состоит из десяти эпизодов. По сюжету девушке Рае приходится бросить обучение медицине и начать работать в клининговой фирме, чтобы заплатить за дорогое лечение отца Андрея Ветрова. Однажды, убирая роскошную квартиру, Рая знакомится с молодым богачом Павлом Ольховским. Они влюбляются друг в друга, но Инга, мать Павла, против этого неравного союза. Инга хочет женить сына на дочери своего бизнес-конкурента Евгения Соколова. Инга и юрист Виктор Данилов разрабатывают коварный план, направленны против Раи. В итоге ее приговаривают к семи годам тюрьмы.

В концовке выясняется, что отец Павла стал жертвой убийства, хотя все считали, что смерть наступила по естественным причинам. Инга совершает самоубийство, поскольку ее предал Данилов, с которым она организовала убийство мужа. Данилов нанимает киллера, чтобы убить Раю. Также Данилов пытается обустроить так, чтобы Кирилл и Аделина усыновили маленького Пашу, тем самым убрав все препятствия для слияния своей компании с компанией Соколова. Аделина разводится с Кириллом. Рая переживает покушение — ее спасает спецназовец под прикрытием. Данилова арестовывают, но его убивает снайпер. Рая женится на Стасе, брате Аделины. Стас по ходу сериала помогал Рае. Рая ждет ребенка от Стаса.

