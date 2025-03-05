Меню
Чем закончится сериал «Кордон»?

Чем закончится сериал «Кордон»?

Олег Скрынько 5 марта 2025 Дата обновления: 5 марта 2025
Наш ответ:

«Кордон» — российский сериал, в котором сочетаются детектив и мелодрама. Шоу стартовало в ноябре 2024 года и идет до сих пор. Сезон будет включать 48 эпизодов. Финальные два выйдут 20 марта 2025 года. В центре сюжета — экс-пограничник Саша Дымов, который возвращается в родное село Кордонка, отбыв в тюрьме срок за преступление, которое он не совершал. Супруга от Саши ушла к его лучшему другу, а восстановиться на службе нельзя. Помочь Саше берется Трофимыч, который дает ему работу в своей автомастерской. В дальнейшем Саша оказывается вовлечен в борьбу с контрабандистами. Можно предположить, что эта история закончится тем, что Дымов одержит победу, восстановит справедливость и вернет себе доброе имя.

Кордон
Кордон детектив
2024, Россия
