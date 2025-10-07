Чем закончится сериал «Код любви»

Чем закончится сериал «Код любви»

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 октября 2025 Дата обновления ответа: 7 октября 2025

«Код любви» — российский криминальный сериал, премьера которого состоялась в 2019 году.

Жизнь фельдшера «скорой» Маши превратилась в кошмар из-за жестокого и ревнивого мужа Дениса, который постоянно унижал её и устраивал скандалы. Последней каплей стало избиение, из-за которого женщина потеряла ребёнка. Собрав волю в кулак, Маша уезжает от тирана в родной город, где поддержку ей готовы оказать мать и сестра Алена.

Однако попытка начать жизнь с чистого листа омрачается новым ударом — при загадочных обстоятельствах пропадает сама Алена. Маша с головой уходит в поиски, к которым присоединяется Сергей Купцов, её первая школьная любовь, а ныне — частный детектив. Их расследование выводит на странного психотерапевта Алексея Молчанова, с которым общалась Алена, и приводит к шокирующему открытию: сестру находят мёртвой.

Ситуация усугубляется, когда в городе появляется мстительный Денис, а вскоре и его находят убитым. Главным подозреваемым в череде смертей становится Сергей, в прошлом которого Маша и следователь Карина Зварич обнаруживают всё больше тёмных пятен. Купцов, почувствовав опасность, похищает Машу, но тайное становится явным: на допросе он признаётся во всех преступлениях.

Пройдя через ад, Маша находит утешение и новую надежду в лице Алексея Молчанова. Их отношения, рождённые в совместных испытаниях, крепнут, и в финале герои, связавшие себя узами брака, с радостью ожидают рождения общего ребёнка, символизирующего начало новой, счастливой жизни.
 

