Чем закончится сериал «Экспроприатор»?

Чем закончится сериал «Экспроприатор»?

24 октября 2024
Наш ответ:

«Экспроприатор» — российский многосерийный криминальный триллер, премьера которого состоялась 5 августа 2019 года. Сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Действие разворачивается в 1962 году, когда молодой и везучий вор Юрка-Барон, провернув очередное дело, отправляется из Ленинграда в Москву на встречу с давним знакомым. По пути Барон погружается в воспоминания о прошедшей жизни, которая вполне могла бы сложиться иначе. Определяющими для судьбы главного героя стали война, репрессии и тот факт, что его мать была родственницей личного водителя Ленина.

Ближе к концу сериала в результате засады один из уголовников сдает Барона Кудрявцеву. Работник НКВД поселяет Барона на своей даче, чтобы вместе с Гилем, тем самым шофером Ленина, убедить протагониста сдаться, признав свою вину. План был близок к реализации, но в итоге Барон сбегает. В дальнейшем он попадает в колонию. Там Барон узнает, что Ирина погибла. Кудрявцев навещает Барона и рассказывает, что Гиля тоже больше нет в живых. Заканчивается сериал тем, что Барон выходит на свободу. Кудрявцев к тому времени ушел на пенсию. Он помогает Барону уехать в Швецию к сестре. Кроме того, Барон отдает Кудрявцеву рукопись Гиля.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Экспроприатор
Экспроприатор драма, криминал
2019, Россия
0.0
