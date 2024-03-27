Чем закончится сериал «Два крыла»?

Меню
Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Два крыла» — российский мелодраматический сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2024 году. Это история о девушке по имени Катя, которая замужем за Игорем, являющимся главой успешной фармакологической компании. Счастливую жизнь Кати омрачает только то, что она не может забеременеть. Ее первой любовью был Костя. Она забеременела от него, но под влиянием своей матери сделала аборт и лишилась возможности забеременеть вновь. Костя не смог с этим смириться и расстался с Катей.

Катя и Игорь пытаются решить проблему с бесплодием. Однажды это дает результат, но выясняется, что ребенок может родиться с синдромом Дауна. Это приводит к напряжению между супругами. В итоге Игорь, требующий сделать аборт, прогоняет Катю, которая хочет сохранить ребенка. Катя переезжает к матери, но та занимает позицию Игоря и тайно дает ей средство для преждевременных родов. Однако выкидыш не происходит.

Судьба снова сводит Катю с Костей, который оказался в больнице с серьезными травмами. Катя осознает, что никогда не любила Игоря. В дальнейшем Игорь и Жанна, которая притворялась подругой Кати, но на самом деле желала отбить у нее Игоря, оказываются арестованы из-за махинаций. Именно Жанна нанесла травмы Косте. В итоге Катя сходится с Костей и рожает здорового ребенка. Позже у них также появляется дочь.

