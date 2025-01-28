Меню
Чем закончился второй сезон сериала «Укрытие»?

Чем закончился второй сезон сериала «Укрытие»?

Олег Скрынько 28 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Укрытие» — американский научно-фантастический сериал, выходящий на стрим-сервисе Apple TV+. Шоу представляет собой экранизацию книжных произведений Хью Хауи. Проект будет включать четыре сезона. Последняя серия второго сезона стала доступна 17 января 2025 года. По сюжету вследствие глобальной катастрофы, случившейся много лет назад, все живое на Земле вымерло. В живых остались лишь люди, укрывшиеся в подземных бункерах. Выжившие пребывают в подчиненном положении. Во втором сезоне они поднимают мятеж, чтобы вынудить главу IT Бернарда пойти на их условия. Бернард сопротивляется. Входе битвы доктор Пит Николс, отец Джульетты, жертвует собственной жизнью, взрывая бомбу. Это позволяет мятежникам избавиться от сторонников Бернарда. При этом выясняется, что судьба жителей укрытия зависит не от главы IT, а от неведомой внешней силы, которая может использовать смертоносную «меру предосторожности» (отравление газом, пущенным через специальную трубу). Это становится шокирующей новостью для Бернарда, который решает выбраться на поверхность, даже если это обернется гибелью. Джульетта пытается устранить меру безопасности, но это грозит ей смертью. Джульетта предупреждает мятежников, что наружу выходить нельзя и тем самым их спасает. Джульетта и Бернард оказываются заперты в помещении, где происходит сжигание потенциально опасных вещей. Огнеупорный костюм Джульетты позволит ей выжить. Судьба Бернарда оказывается в подвешенном состоянии. В самой концовке показан флешбэк о том, как началась ядерная война, приведшая к концу света.

Укрытие
Укрытие фантастика, драма
2023, США
9.0
