Чем закончился украинский сериал «Будь что будет»?

Наш ответ:

В октябре 2019 года украинский телесериал Павла Тупика «Будь что будет» прошел на канале «ТРК Украина» с таким шумом, что руководство российского канала «Домашний» решило приобрести его для трансляции на родине. И телевизионщики не прогадали: звездные актеры Ирина Таранник и Дмитрий Шевченко, насыщенный драматическими поворотами сюжет и незамысловатый посыл обеспечили сериалу высокий рейтинг и любовь зрителей. Но чем же закончилась четырехсерийная эпопея? Чтобы подставить Андрея, Юрий и Игорь решают испортить тормоза в его машине. Происходит авария, и Логинова вводят в искусственную кому. Только любовь Татьяны может спасти героя, и она находится рядом с ним все 10 дней, пока он без сознания. Хотя пришедший в себя Андрей прогоняет ее, Татьяна все равно пытается спасти его. Она выводит Игоря и Юрия на чистую воду, и их уводит полиция. За это время окончательно прозревший Логинов понимает, что не может жить без Татьяны.