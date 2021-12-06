Меню
Чем закончился турецкий сериал «Чукур»: краткое содержание, спойлеры

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Заключительная серия «Чукура» по количеству трагических событий не уступает «Игре престолов». Одни из главных злодеев сериала, кровные братья Назым и Эмрах, жестоко расправляются друг с другом: Назым подсыпает родственнику отраву, а тот, в свою очередь, смертельно ранит его из пистолета. Селим завершает свою жизнь самоубийством. Семейство Кочовалы готовится к свадьбе – Акшим и Джеласун собираются навсегда связать свои судьбы в браке. Однако в разгар торжества появляются захватчики и расстреливают всех присутствующих.

В последние минуты сериала становится понятно, что выжить удалось Ямачу, Сене и Аличо.

 

