Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Улыбка пересмешника"?

Олег Скрынько 13 февраля 2025 Дата обновления: 13 февраля 2025
Наш ответ:

В финале сериала «Улыбка пересмешника» во время конкурса красоты в Приморске происходит пожар — сгорает дом Азамата Кулаева, а его жена исчезает вместе с драгоценностями. Тем временем Кирилл изменяет Вике с Анжеликой, но скрывает это. Узнав правду, Виктория с детьми уезжает, но продолжает верить мужу. Кулаев хочет рассказать ей правду, но его жестоко избивают.

Кирилл обманом лишает Вику детей, а затем подставляет, из-за чего она попадает в тюрьму. Освободившись, она устраивается в эскорт, где знакомится с австрийцем Никласом. После свадьбы и успешного бизнеса она возвращается в Россию, чтобы забрать детей. Кирилл продолжает преследовать Вику. Андрей расследует его преступления, но доказательств не хватает. В конце Кирилла убивает его любовница Алиса, но сама погибает. Вика воссоединяется с детьми и остается с Андреем, начиная новую жизнь.

Улыбка пересмешника
Улыбка пересмешника мелодрама, детектив
2014, Россия
0.0
