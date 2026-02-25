Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Резервация"?

Чем закончился сериал "Резервация"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 февраля 2026 Дата обновления ответа: 25 февраля 2026

«Резервация» — нашумевшая антиутопическая новинка, вышедшая на российских стримингах в начале 2026 года. Рассказываем, чем завершился сериал.

Финал первого сезона

Сериал «Резервация» закончился раскрытием главной тайны аномалии: она не только убивает, но и обладает целительной силой, поэтому власти так тщательно скрывают её, опасаясь наплыва страждущих. В восьмой серии Паратов, одержимый местью за жену, взрывает распределительную станцию, чтобы уничтожить диктатуру Калинина. Взрыв сотрясает город, на мгновение оживляя связь и ломая привычные барьеры. В этом хаосе Назаров находит свою дочь Лизу, которую мэр прятал годами, но радость встречи омрачена жестоким правилом: чтобы кто-то покинул зону, другой должен умереть. Калинин берёт в заложники семью Сергея, требуя ключи для расширения границ аномалии. Назаров доставляет перфокарты, но в последний момент подменяет одну из них, вызывая системный сбой, который приводит к чуду — дети, впавшие в кому, приходят в сознание.

Судьбы героев обретают определённость. Смертельно больной Назаров жертвует собой: подменив перфокарты, он даёт шанс на спасение другим, и Тина в финале вытаскивает его из петли, оставляя надежду на жизнь. Сама Тина, знавшая механизм аномалии и платившая за выходы смертями, наконец делает правильный выбор, спасая Сергея и останавливая дочь от прорыва к барьеру. Маша проходит путь от ненависти к отцу до понимания страшной цены «счастливого билета» и уходит к границе, символизируя новое поколение, не желающее мириться с системой.

Главный антагонист Калинин переживает взрыв и берёт заложников, но его план проваливается из-за подмены перфокарт, и система даёт сбой. Что с ним происходит — загадка, как и судьба Паратова, который взорвал станцию, пожертвовал Толиком и, вероятно, выжил, раз уцелел Калинин. Главное чудо финала — пробуждение детей из комы, дающее надежду, что даже в безнадёжной ситуации есть место для жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Резервация
Резервация триллер, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Вы тоже 100% так делаете: технолог назвала 5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике — потом ни вкуса, ни запаха
Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю
Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки
Мартин Скорсезе назвал два самых страшных фильма, которые он когда-либо видел — оба стали громкими хитами
На НТВ показали свежий детектив – вышел «почти шедевр»: включил, пока жду «Первый отдел 6» и «Невский 8»
Стивен Кинг признал поражение: в этой экранизации показали совсем другой финал — и сам король ужасов сказал «так лучше»
Кто тут не редиска? Докажите, что вы свой, в тесте по «Джентльменам удачи»: только фанаты ответят на 7 вопросов
Хорошо разбираетесь в советском кино? Тогда назовите верно 5 фильмов, взглянув на второстепенных героев (тест)
Нолан нервно курит в сторонке: лучшие научно-фантастические сериалы, которые круче любого фильма с закрученным сюжетом
«Украл у меня»: Толкин на дух не переносил «Хроники Нарнии» — и не стеснялся обвинять Льюиса прямо
Скучаете по детству? Тогда для вас тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с коляской
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше