Чем закончился сериал "Резервация"?

«Резервация» — нашумевшая антиутопическая новинка, вышедшая на российских стримингах в начале 2026 года. Рассказываем, чем завершился сериал.

Финал первого сезона

Сериал «Резервация» закончился раскрытием главной тайны аномалии: она не только убивает, но и обладает целительной силой, поэтому власти так тщательно скрывают её, опасаясь наплыва страждущих. В восьмой серии Паратов, одержимый местью за жену, взрывает распределительную станцию, чтобы уничтожить диктатуру Калинина. Взрыв сотрясает город, на мгновение оживляя связь и ломая привычные барьеры. В этом хаосе Назаров находит свою дочь Лизу, которую мэр прятал годами, но радость встречи омрачена жестоким правилом: чтобы кто-то покинул зону, другой должен умереть. Калинин берёт в заложники семью Сергея, требуя ключи для расширения границ аномалии. Назаров доставляет перфокарты, но в последний момент подменяет одну из них, вызывая системный сбой, который приводит к чуду — дети, впавшие в кому, приходят в сознание.



Судьбы героев обретают определённость. Смертельно больной Назаров жертвует собой: подменив перфокарты, он даёт шанс на спасение другим, и Тина в финале вытаскивает его из петли, оставляя надежду на жизнь. Сама Тина, знавшая механизм аномалии и платившая за выходы смертями, наконец делает правильный выбор, спасая Сергея и останавливая дочь от прорыва к барьеру. Маша проходит путь от ненависти к отцу до понимания страшной цены «счастливого билета» и уходит к границе, символизируя новое поколение, не желающее мириться с системой.



Главный антагонист Калинин переживает взрыв и берёт заложников, но его план проваливается из-за подмены перфокарт, и система даёт сбой. Что с ним происходит — загадка, как и судьба Паратова, который взорвал станцию, пожертвовал Толиком и, вероятно, выжил, раз уцелел Калинин. Главное чудо финала — пробуждение детей из комы, дающее надежду, что даже в безнадёжной ситуации есть место для жизни.