Чем закончился сериал «Пищеблок»: краткое содержание, спойлеры

В заключительной серии первого сезона Валерка вместе с вожатым Игорем решают уничтожить Серпа Ивановича Иеронова – в отсутствие лидера справиться с остальными вампирами будет проще. Согласно плану, Валерка запрет Иеронова в пищеблоке, а «пиявцев» на теплоходе вывезут в безопасное место. Однако замысел рушится, когда в полночь вместе с Валеркой в пищеблоке оказывается Анастасийка. Чтобы спасти подругу, герой предлагает Серпу Ивановичу выпить его крови. После этого по приказу Валерки лидер вампиров сжигает себя. Мальчик сам становится стратилатом.
Смена заканчивается, Валерка, как и все другие обитатели лагеря, отправляется домой.
