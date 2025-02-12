Чем закончился сериал «Ничто не случается дважды»?

Меню
Олег Скрынько 12 февраля 2025 Дата обновления: 12 февраля 2025
Наш ответ:

«Ничего не случается дважды» — украинский мелодраматический сериал, выходивший в 2019–2020 годах. Часть событий разворачивается в начале 90-х в маленьком пограничном городе, куда приезжают молодожены Дмитрий и Катя. При этом Катя влюбляется в местного замполита Вадима Огнева. В то же время майор Калинин никак не решится сделать предложение Раисе, поскольку на самом деле любит другую. Внезапно в городке происходит трагедия, вследствие которой гибнут люди. Другая часть событий имеет место спустя 20 лет. Огнев, став преуспевающим предпринимателем, знакомится с Машей, которая необычайно похожа на Катю. Огнев до сих пор любит Катю, потому не намерен упускать Машу. Также выясняется, что масштабная трагедия 20-летней давности не была случайной.

У Огнева и Маши рождается дочь Катя, но в итоге пара разводится. Маша во второй разы выходит замуж, а сломленный Огнев забирает дочь из больницы и сбегает с ней. Огнева объявляют в розыск. Тем временем он путешествует с Катей по миру и оседает на экзотическом острове. Огнев порвал с криминалом и теперь занимается благотворительностью. Маша узнает, где находятся Огнев и Катя. Она оставляет мужа Бориса и едет к ним. В результате разговора по душам Огнев и Маша сходятся вновь. Катя при этом думает, что мама умерла, и пытается свести отца с учительницей танцев Филоменой. В финальной серии второго сезона Огнева арестовывает интерпол по наводке Бориса. Маша осознает, что безумно любит Огнева, поэтому не бросает его. Катя, став свидетельницей ареста, прыгает в море. Огнев тоже бросается в воду, чтобы ее спасти. Полиция стреляет в него. Раненого Огнева и Катю спасает Маша. Семья уплывает на яхте Огнева. В то же время больной лейкемией Глеб обретает донора в лице родного дяди, о существовании которого он не знал. Также Глеб узнает, что его родная мать — Аглая. Сама Аглая влюбляется в Никиту. Рая умирает в тюрьме.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ничто не случается дважды
Ничто не случается дважды драма, мелодрама
2019, Украина
0.0
