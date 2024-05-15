Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончились "Интерны"?

Чем закончились "Интерны"?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Интерны" — это российский комедийный сериал, который занимает четыре сезона и включает в себя 280 серий, покоривших сердца более 50 миллионов зрителей. Этот ситком о неопытных врачах-интернах стал одним из самых популярных шоу на канале "ТНТ". Во время своего расцвета многие диалоги персонажей стали цитируемыми, однако ближе к концу сериала в его юмористическом контексте появилось больше драматизма.

Заведующий терапевтическим отделением, Андрей Быков, вступает в брак с главврачом больницы, Анастасией Кисегач. У них рождается ребенок, но их счастливый союз оказывается под угрозой, и в конечном итоге Быков уезжает в Санкт-Петербург, чтобы утопить свои печали в алкоголе. В то время как его друг-венеролог, Купитман, находит свое счастье, сделав предложение медсестре Любе, на которое она соглашается. Глеб Романенко становится заместителем главврача, у Лобанова и его жены рождается ребенок, Фил становится заведующим венерологическим отделением, а Левин, вернувшийся из Америки, возглавляет терапевтическое отделение.

Сериал завершается тем, что Купитман находит Быкова в состоянии алкогольного опьянения и предлагает ему работу консультанта в "Ленфильме", где собираются снимать сериал о врачах.

