Чем заканчивается сериал «Плакса»?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Плакса» — российский сериал о подростках, выходящий на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink. Шоу стартовало в 2023 году и на данный момент включает два сезона по восемь эпизодов в каждом. В центре сюжета — школьница Маша, которая вместе с родителями перебирается из Москвы в городок Новоморск. Ранее она училась в престижной гимназии на Рублевке, а теперь вынуждена адаптироваться к обыкновенной школе. Выделяясь среди сверстников, она становится жертвой травли с их стороны. Кроме того, Маша влюбляется в парня, с которым встречается главная звезда школы Кристина. Именно она дает главной героине прозвище Плакса. Чтобы пережить мятежные времена, Маша с некоторыми другими учениками создает музыкальную группу «Плакса».

По ходу развития событий Маша подружилась с Кристиной, которая присоединилась к набирающей популярность группе. Впрочем, у протагонистки появились новые враги. В концовке второго сезона Лев подговаривает Костю убить Машу. Костя подготовил ей западню на сцене, подпилив пол, но Маша в нее не попалась, потому что ее спасли друзья. Костя выдал себя тем, что сбежал, но директор школы Людмила Васильевна решила замять дело. Узнав, что покушение не удалось, Лев требует от Кости довести дело до конца. В городе проходит музыкальный фестиваль. Людмила Васильевна одобрила мероприятие для того, чтобы на нем победил ее внук Матвей со своей группой «Мэй Вей». «Плаксе» запрещают принять участие в конкурсе, но в итоге Маша и Кристина все-таки выступают. Костя пытается перерезать веревку, чтобы на Машу упали осветительные приборы. Костю за этим делом застает Никита. Они дерутся. Вскоре подоспевает Владимир и обезвреживает Костю. Никита заявляет Маше, что никогда ее не оставит. Тут же появляется Юля с пистолетом, который она забрала у Владимира. Юля стреляет и попадает в Никиту. В тот же момент осветитель срывается и падает на сцену.

