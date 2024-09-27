Меню
Чем заканчивается сериал «Нинель»?

Олег Скрынько 27 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Нинель» — российский криминально-мелодраматический сериал, состоящий из шестнадцати эпизодов. Премьера состоялась 2 сентября 2024 года, тогда как заключительная серия стала доступна 26 сентября. Действие разворачивается в конце 1980-х годов, когда девушка по имени Нинель, отличающаяся выдающимися актерскими данными, ради спасения отца становится сообщницей искусного мошенника. Благодаря своему актерскому мастерству Нинель по силам проворачивать самые изысканные аферы.

В финальной серии Нинель и Аслан, используя фальшивые документы, грабят Стройбанк СССР. Коваль по наводке Серого анонимно сообщает банковским служащем о попытке ограбления, но Нинель и ее напарник успевают сбежать. Они передают 300 рублей Баршаку. У сыщика Зарецкого возникает подозрение о причастности Нинель. Ее арестовывают, но она отрицает, что имеет отношение к ограблению. Против нее есть лишь косвенные улики. Камолов признается, что Нинель не является его родной дочерью — 15 лет назад он и его жена удочерили ее. Камолов рассказывает об этому Баршаку. Баршак и его жена Тамара видят по телевизору репортаж о задержании Нинель. Тамара убеждает мужа, что Нинель — их пропавшая дочь. Баршак приходит к Зарецкому и заявляет, что за ограблением стоит он, в качестве доказательства предоставив украденные деньги. После он говорит следователю, что хочет спасти Нинель, поскольку узнал в ней свою дочь. В итоге Зарецкий отпускает Нинель, давая ей понять, что он в курсе, что на самом деле она участвовала в ограблении. Также Зарецкий сообщает девушке, что ее биологическим отцом является не Камолов, а Баршак. Перед тем, как его отправляют в тюрьму, Нинель успевает встретиться с отцом взглядом и улыбнуться ему.

