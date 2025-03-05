Чем больна Сейран из "Зимородка"?

Наш ответ:

После выхода 69-й серии "Зимородка" и новости о том, что Сейран посещает психиатра, в сети появились насмешливые комментарии. Некоторые зрители стали высмеивать её болезнь, но ситуация сложнее, чем кажется.



Второй врач подтвердил серьёзный диагноз, хотя его суть осталась тайной — в момент озвучивания голос доктора заглушили. Единственное, что известно: Сейран осталось жить не более четырёх лет. Она действительно больна, а не беременна. Внимательные зрители вспомнили, что ещё в первом сезоне у неё периодически болел живот и случались приступы рвоты, но эти симптомы были редкими. Однако сам диагноз так и не раскрыли, оставив зрителей в недоумении. Чтобы узнать подробности, зрителям, видимо, придется дождаться новых эпизодов.