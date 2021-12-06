Будут ли снимать продолжение сериала «Пищеблок»?

В настоящее время вопрос о продолжении нашумевшего сериала остается открытым. В официальном Instagram-аккаунте продюсерской компании «Среда» указано, что команда создателей «ушла думать» над вопросами зрителей по поводу второго сезона. Авторы «Пищеблока» пообещали подписчикам, что каким бы ни было решение, они узнают о нем первыми. Что касается литературного первоисточника – сериал снят по одноименному роману Алексея Иванова, – то писатель в интервью заявил, что продолжения книги не планирует. Напомним, заключительный эпизод «Пищеблока» вышел на «Кинопоиске HD» 1 июля 2021 года.
30 августа телевизионная премьера сериала состоится на телеканале СТС.
