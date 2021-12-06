Будут ли снимать продолжение сериала «Основание осман»?

Да, продолжение сериала уже снимается. Точная дата премьеры пока остается неизвестной, в некоторых источниках можно найти информацию об октябре или ноябре 2021 года. Напомним, сейчас сериал состоит из 2 сезонов, 64 эпизодов. В центре сюжета – история становления Османа, сына тюркского правителя Эртугрул-бея. Он продолжит дело своего отца, чтобы в итоге создать могущественную Османскую империю. На своем пути Осман встретит как верных друзей, так и заклятых врагов, испытает на себе любовь, предательство, ненависть…
Главную роль в сериале исполнил Бурак Озчивит, известный благодаря актерским работам в «Великолепном веке», «Черной любви», «Жизнь отдам».
