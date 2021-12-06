Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала «Основание осман»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Да, продолжение сериала уже снимается. Точная дата премьеры пока остается неизвестной, в некоторых источниках можно найти информацию об октябре или ноябре 2021 года. Напомним, сейчас сериал состоит из 2 сезонов, 64 эпизодов. В центре сюжета – история становления Османа, сына тюркского правителя Эртугрул-бея. Он продолжит дело своего отца, чтобы в итоге создать могущественную Османскую империю. На своем пути Осман встретит как верных друзей, так и заклятых врагов, испытает на себе любовь, предательство, ненависть…

Главную роль в сериале исполнил Бурак Озчивит, известный благодаря актерским работам в «Великолепном веке», «Черной любви», «Жизнь отдам».

 

