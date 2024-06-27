Кто такой Гарфилд?

Наш ответ:

Гарфилд — персонаж, созданный художником Джимом Дэвисом в 1976 году. Дэвис дал герою имя своего деда, которого назвали в честь президента США Джеймса Гарфилда. Гарфилд представляет собой антропоморфного говорящего кота. В массовой культуре он считается воплощением «типичного человека». Гарфилд ленив, не любит понедельники, во всем ищет выгоду для себя, а также обожает вкусно поесть, предпочитая итальянскую кухню. Его любимым блюдом является лазанья, но от терпеть не может изюм, шпинат и в целом овощи. Есть мышей этот рыжий кот считает ниже своего достоинства, поэтому дружит с ними. Обычно Гарфилд пассивен и флегматичен, но у него случаются приступы гиперактивности и вспыльчивости.



Гарфилд дебютировал на станицах комиксов, а впоследствии стал героем множества мультфильмов и двух игровых картин. Последний на данный момент проект в рамках этой франшизы — полнометражный анимационный фильм «Гарфилд», вышедший в апреле 2024 года.