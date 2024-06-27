Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто такой Гарфилд?

Кто такой Гарфилд?

Олег Скрынько 27 июня 2024 Дата обновления: 27 июня 2024
Наш ответ:

Гарфилд — персонаж, созданный художником Джимом Дэвисом в 1976 году. Дэвис дал герою имя своего деда, которого назвали в честь президента США Джеймса Гарфилда. Гарфилд представляет собой антропоморфного говорящего кота. В массовой культуре он считается воплощением «типичного человека». Гарфилд ленив, не любит понедельники, во всем ищет выгоду для себя, а также обожает вкусно поесть, предпочитая итальянскую кухню. Его любимым блюдом является лазанья, но от терпеть не может изюм, шпинат и в целом овощи. Есть мышей этот рыжий кот считает ниже своего достоинства, поэтому дружит с ними. Обычно Гарфилд пассивен и флегматичен, но у него случаются приступы гиперактивности и вспыльчивости.

Гарфилд дебютировал на станицах комиксов, а впоследствии стал героем множества мультфильмов и двух игровых картин. Последний на данный момент проект в рамках этой франшизы — полнометражный анимационный фильм «Гарфилд», вышедший в апреле 2024 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарфилд
Гарфилд приключения, анимация, комедия
2024, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше