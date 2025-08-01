Кто озвучивал мультсериал «Гравити Фолз»?

«Гравити Фолз» (2012–2014) — американский анимационный сериал, обретший культовый статус. Шоу состоит из двух сезонов (по 20 серий в каждом) и ряда мини-эпизодов. В русскоязычной версии персонажей озвучили следующие артисты: Антон Колесников (Мэйсон «Диппер» Пайнс), Наталья Терешкова (Мейбл Пайнс), Владимир Герасимов (Стэнли «Дядя Стэн» Пайнс, Стэнфорд Филбрик «Форд» Пайнс), Диомид Виноградов (Хесус Альзамирано «Зус» Рамирес, заместитель Дурланд), Ольга Шорохова (Вэнди Кордрой, Малыш Гидеон), Денис Некрасов (Джефф, шериф Блабс, Мэнли Дэн), Михаил Тихонов (Билл Шифр, Норман, Тоби Решительный), Елена Шульман (Ленивая Сьюзан), Татьяна Веселкина (Пасифика Нортвест).
