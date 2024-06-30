Кто озвучивал мультфильм «Эмма в мире лам»?

«Эмма в мире лам» — американо-китайский анимационный фильм, вышедший в российский прокат 27 июня 2024 года. Титульную героиню в русском дубляже озвучила 14-летняя Милана Хаметова, которая сыграла главную роль в комедии «Не одна дома» (2023). Также в голосовой актерский состав вошли Александр Метелкин, Александр Коврижных, Александр Носков, Алексей Костричкин, Андрей Вальц, Денис Некрасов, Екатерина Бранд, Екатерина Тихомирова и другие.
Мультик повествует о девочке по имени Эмма, которая ростом с Дюймовочку. Героиня с ранних лет живет среди животных, которые ее удочерили. Эмма считает своей семьей лам, но по мере взросления осознает, что отличается от них. Девочка решает выяснить свое подлинное происхождение, поэтому отправляется в дальнее путешествие. На своем пути ей доведется завести новых друзей и найти ответы на свои вопросы.
