Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал мультфильм «Эмма в мире лам»?

Кто озвучивал мультфильм «Эмма в мире лам»?

Олег Скрынько 30 июня 2024 Дата обновления: 30 июня 2024
Наш ответ:

«Эмма в мире лам» — американо-китайский анимационный фильм, вышедший в российский прокат 27 июня 2024 года. Титульную героиню в русском дубляже озвучила 14-летняя Милана Хаметова, которая сыграла главную роль в комедии «Не одна дома» (2023). Также в голосовой актерский состав вошли Александр Метелкин, Александр Коврижных, Александр Носков, Алексей Костричкин, Андрей Вальц, Денис Некрасов, Екатерина Бранд, Екатерина Тихомирова и другие.

Мультик повествует о девочке по имени Эмма, которая ростом с Дюймовочку. Героиня с ранних лет живет среди животных, которые ее удочерили. Эмма считает своей семьей лам, но по мере взросления осознает, что отличается от них. Девочка решает выяснить свое подлинное происхождение, поэтому отправляется в дальнее путешествие. На своем пути ей доведется завести новых друзей и найти ответы на свои вопросы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Эмма в мире лам
Эмма в мире лам приключения, анимация, семейный
2024, США / Китай / Ирландия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше