В какой серии «Люцифера» он умирает?

Наш ответ:

На протяжении сериала герой несколько раз оказывался на грани гибели. Так, в 1-м сезоне, 13-й серии под названием «Верни меня в ад» Люцифер получает смертельное ранение, спасая Хлою и Трикси. Герой обращается к Богу с предложением – Люцифер готов вернуться к нему на службу, если тот поможет уберечь Хлою. Бог соглашается и восстанавливает силы Люцифера. Во 2-м сезоне, 13-й серии «Отличный день, чтобы умереть» герой находится в поисках противоядия для Хлои. Узнав о том, что заветная формула находится у Карлайла, Люцифер решает умереть и отправиться в ад, чтобы выведать нужные сведения.