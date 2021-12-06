Меню
В какой серии «Люцифера» он умирает?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

На протяжении сериала герой несколько раз оказывался на грани гибели. Так, в 1-м сезоне, 13-й серии под названием «Верни меня в ад» Люцифер получает смертельное ранение, спасая Хлою и Трикси. Герой обращается к Богу с предложением – Люцифер готов вернуться к нему на службу, если тот поможет уберечь Хлою. Бог соглашается и восстанавливает силы Люцифера. Во 2-м сезоне, 13-й серии «Отличный день, чтобы умереть» герой находится в поисках противоядия для Хлои. Узнав о том, что заветная формула находится у Карлайла, Люцифер решает умереть и отправиться в ад, чтобы выведать нужные сведения.

В 5-м сезоне, 16-й серии «Надежда на счастливый финал» герой умирает, чтобы отправиться на небеса вслед за Хлоей и вернуть ее.

 

