Как называется фильм об уборщице, которая стала моделью?

Наш ответ:

Очевидно, речь идет о биографической картине 2009 года под названием «Цветок пустыни». Фильм повествует о жизненном пути Варис Дирие. Происходя из семьи сомалийских кочевников, она в еще девочкой была отдана отцом замуж. В возрасте 13 лет Варис сбежала, оставив родителей и новый дом. Ей удалось в одиночку пройти пустыню и добраться до Могадишо, столицы Сомали. Позже Варис оказалась в посольстве Сомали в Лондоне, где она работала уборщицей. После ликвидации посольства девушка оказалась бездомной нелегалкой в Великобритании. Ей посчастливилось подружиться с продавщицей одежды культового бренда Topshop, а затем привлечь внимание известного фотографа. Это позволило Варис стать топ-моделью мирового масштаба. В детстве она подверглась обрезанию. Добившись успеха, Варис публично осудила эту варварскую практику и стала специальным послом ООН. Кроме того, она основала Фонд по борьбе с женским обрезанием.