Где снимали фильм «Граф Монте-Кристо»?

«Граф Монте-Кристо» — новая французская экранизация одноименного классического романа Александра Дюма. В российский прокат картина вышла 19 сентября 2024 года. Примечательно, что авторы данной киноадаптации решили максимально придерживаться сюжета литературного первоисточника.
Хронометраж составляет без малого три часа. Съемки этой эпопеи прошли в нескольких локациях. Так, творческая команда работала в замке Иф — это та самая крепость, куда был заточен несправедливо осужденный Эдмон Дантес. Замок Иф находится в Средиземном море в 4 км от Марселя. Также съемки проходили в департаменте Буш-дю-Рон, в готическом Соборе Святого Стефана в Мо, а также в департаменте Сена и Марна (один из департаментов региона Иль-де-Франс). Интерьеры дворца Монте-Кристо были запечатлены в дворце Броньяр (Париж) и дворце Бурс (Бордо). Также съемки имели место на Кипре и на Мальте.
