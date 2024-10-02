Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Граф Монте-Кристо»?

Где снимали фильм «Граф Монте-Кристо»?

Олег Скрынько 2 октября 2024 Дата обновления: 2 октября 2024
Наш ответ:

«Граф Монте-Кристо» — новая французская экранизация одноименного классического романа Александра Дюма. В российский прокат картина вышла 19 сентября 2024 года. Примечательно, что авторы данной киноадаптации решили максимально придерживаться сюжета литературного первоисточника.

Хронометраж составляет без малого три часа. Съемки этой эпопеи прошли в нескольких локациях. Так, творческая команда работала в замке Иф — это та самая крепость, куда был заточен несправедливо осужденный Эдмон Дантес. Замок Иф находится в Средиземном море в 4 км от Марселя. Также съемки проходили в департаменте Буш-дю-Рон, в готическом Соборе Святого Стефана в Мо, а также в департаменте Сена и Марна (один из департаментов региона Иль-де-Франс). Интерьеры дворца Монте-Кристо были запечатлены в дворце Броньяр (Париж) и дворце Бурс (Бордо). Также съемки имели место на Кипре и на Мальте.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо боевик, приключения, драма
2024, Франция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше