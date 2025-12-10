Чем закончился фильм «Сводишь с ума»?

Чем закончился фильм «Сводишь с ума»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 декабря 2025 Дата обновления ответа: 10 декабря 2025

«Сводишь с ума» — российский фильм, в котором сочетаются фэнтези, мелодрама и комедия. В прокат картина вышла 9 октября 2025 года.

О чем фильм

По сюжету девушка Алиса поселяется в хорошей квартире в Санкт-Петербурге. Вскоре героиня обнаруживает, что стоящее там зеркало показывает параллельную реальность той же самой квартиры. В этой альтернативной реальности в квартире живет не Алиса, а тусовшик Иван. Молодые люди влюбляются друг в друга.

Что показали в концовке?

Фильм заканчивается тем, что главные герои преодолевают барьеры мультивселенной, так что их параллельные реальности сливаются. Алис и Иван соединяются, обретая друг друга. Они также понимают, что подлинная связь важнее материальных или внешних факторов, а их душевные разговоры и «химия» помогли им исцелиться и посмотреть друг другу в глаза по-настоящему.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сводишь с ума
Сводишь с ума комедия, драма, фэнтези
2025, Россия
7.0
