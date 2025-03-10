Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько сезонов и серий в "Атаке титанов"?

Сколько сезонов и серий в "Атаке титанов"?

Олег Скрынько 10 марта 2025 Дата обновления: 10 марта 2025
Наш ответ:

"Атака титанов" состоит из четырёх сезонов. Однако последний, четвёртый сезон, был разделён на несколько частей. Всего в аниме 87 серий.

Напомним вам сюжет грандиозного аниме, покорившего миллионы зрителей. Гигантские титаны почти полностью уничтожили человечество. Эти безжалостные создания, достигающие нескольких этажей в высоту, охотятся на людей, испытывая лишь удовольствие от их поедания. Оставшиеся в живых люди укрылись за высокими стенами, которые на протяжении века защищали их от чудовищ. Но однажды один из титанов разрушает стену, и город заполняется исполинами. 10-летний Эрен и его подруга Микаса становятся свидетелями ужаса, а мать Эрена погибает от рук монстра. В этот момент мальчик даёт клятву уничтожить всех титанов и посвятить свою жизнь борьбе с ними.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Атака титанов
Атака титанов боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше