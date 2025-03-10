Сколько сезонов и серий в "Атаке титанов"?

Наш ответ:

"Атака титанов" состоит из четырёх сезонов. Однако последний, четвёртый сезон, был разделён на несколько частей. Всего в аниме 87 серий.



Напомним вам сюжет грандиозного аниме, покорившего миллионы зрителей. Гигантские титаны почти полностью уничтожили человечество. Эти безжалостные создания, достигающие нескольких этажей в высоту, охотятся на людей, испытывая лишь удовольствие от их поедания. Оставшиеся в живых люди укрылись за высокими стенами, которые на протяжении века защищали их от чудовищ. Но однажды один из титанов разрушает стену, и город заполняется исполинами. 10-летний Эрен и его подруга Микаса становятся свидетелями ужаса, а мать Эрена погибает от рук монстра. В этот момент мальчик даёт клятву уничтожить всех титанов и посвятить свою жизнь борьбе с ними.