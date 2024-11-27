Что будет дальше в аниме "Расколотая битвой синева небес"?

Наш ответ:

«Расколотая битвой синева небес» - один из самых популярных аниме-сериалов нашего времени, который пользуется успехом у зрителей далеко за пределами Поднебесной. О том, что будет происходить в сериале дальше, вы сможете узнать благодаря просмотру новых серий, выход которых запланирован на ближайшее время.



В вымышленном мире, где сила решает всё, а слабость обречена на подчинение, юный Сяо Янь, некогда прославившийся выдающимися способностями, теряет всё: могущество, уважение и надежды, возложенные на него матерью. За три года его жизнь превращается в руины, и он оказывается перед загадкой — что за тёмные силы лишили его прежней мощи? Теперь ему предстоит узнать правду, вернуть утраченное и стать ещё сильнее, чтобы защитить свою семью и доказать, что его дух невозможно сломить.