Что будет дальше в аниме "Расколотая битвой синева небес"?

Олег Скрынько 27 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Расколотая битвой синева небес» - один из самых популярных аниме-сериалов нашего времени, который пользуется успехом у зрителей далеко за пределами Поднебесной. О том, что будет происходить в сериале дальше, вы сможете узнать благодаря просмотру новых серий, выход которых запланирован на ближайшее время.

В вымышленном мире, где сила решает всё, а слабость обречена на подчинение, юный Сяо Янь, некогда прославившийся выдающимися способностями, теряет всё: могущество, уважение и надежды, возложенные на него матерью. За три года его жизнь превращается в руины, и он оказывается перед загадкой — что за тёмные силы лишили его прежней мощи? Теперь ему предстоит узнать правду, вернуть утраченное и стать ещё сильнее, чтобы защитить свою семью и доказать, что его дух невозможно сломить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Расколотая битвой синева небес
Расколотая битвой синева небес приключения, аниме , фэнтези
2017, Китай
9.0
