Кто умер из актеров сериала «Склифосовский»?

«Склифосовский» — популярный российский сериал на медицинскую тематику, стартовавший еще в 2012 году и насчитывающий уже 12 сезонов. 22 февраля 2025 года стало известно, что в возрасте 62 лет ушел из жизни актер Олег Юдин, входивший в актерский состав «Склифосовского». Среди артистов, которые фигурировали в сериале, также уже нет в живых Александра Машаткова, Дмитрия Гусева, Андрея Болсунова, Ивана Рудакова, Шухрата Иргашева, Владимира Боброва, Натальи Смирновой, Владимира Яковлева, Николая Сморчкова, Юльена Балмусова, Татьяны Жуковой-Киртбаи, Владимира Чуприкова.
