Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Навин Кошик
Naveen Kaushik
Киноафиша
Персоны
Навин Кошик
Навин Кошик
Naveen Kaushik
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.4
Специалист 2 : Месть
(2026)
8.0
Do Deewane Seher Mein
(2026)
5.9
Плохие новости
(2024)
Фильмография Навин Кошик
8
Do Deewane Seher Mein
Do Deewane Seher Mein
драма, мелодрама
2026, Индия
8.4
Специалист 2 : Месть
Dhurandhar: The Revenge
боевик, триллер
2026, Индия
Смотреть трейлер
5.9
Плохие новости
Bad Newz
комедия, мелодрама
2024, Индия
Смотреть трейлер
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