Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Do Deewane Seher Mein
8.0
Киноафиша Фильмы Do Deewane Seher Mein
8.0

Do Deewane Seher Mein

, 2026
Do Deewane Seher Mein
Индия / драма, мелодрама
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Do Deewane Seher Mein
8.0
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Сиддхант Чатурведи
Shashank
Мрунал Тхакур
Мрунал Тхакур
Rohini
Ила Арун
Ila Rastogi
Джой Сенгупта
Adarsh Shrivastav
Аеша Раза
Kusum Shrivastav
Inesh Kotian
Bittu Shrivastav
Sandeepa Dhar
Naina Shrivastav
Deepraj Rana
Deepak Sharma
Мона Эмбигаонкар
Sudha Sharma
Achint Kaur
Mandira ('Mandy') D'cunha
Навин Кошик
Навин Кошик
Viraj Ghelani
Режиссер Рави Удьявар
Сценарист Abhiruchi Chand
Композитор Jackie Vanjari, White Noise Collectives, Shreyas Puranik, Anurag Saikia
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 17 апреля 2026
Премьера в мире 20 февраля 2026
Дата выхода
20 февраля 2026 Германия 18
20 февраля 2026 Индия U/A 13+
20 февраля 2026 Индонезия
20 февраля 2026 ОАЭ 18TC
20 февраля 2026 ЮАР
Сборы в мире $72 698
Производство Zee Studios, Bhansali Productions, Ravi Udyawar Films
Другие названия
Do Deewane Seher Mein, Nosotros, lejos del ruido

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель бензина в детскую присыпку – и пятен жира на мебели как не бывало: этому учат на дорогущих курсах (а мы расскажем бесплатно)
Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)
Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше