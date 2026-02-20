В ролях
Сиддхант Чатурведи
Shashank
Джой Сенгупта
Adarsh Shrivastav
Аеша Раза
Kusum Shrivastav
Inesh Kotian
Bittu Shrivastav
Sandeepa Dhar
Naina Shrivastav
Deepraj Rana
Deepak Sharma
Мона Эмбигаонкар
Sudha Sharma
Achint Kaur
Mandira ('Mandy') D'cunha
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Рави Удьявар
Сценарист
Abhiruchi Chand
Композитор
Jackie Vanjari, White Noise Collectives, Shreyas Puranik, Anurag Saikia
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
17 апреля 2026
Премьера в мире
20 февраля 2026
Дата выхода
|20 февраля 2026
|Германия
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|18
|20 февраля 2026
|Индия
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|U/A 13+
|20 февраля 2026
|Индонезия
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|20 февраля 2026
|ОАЭ
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|18TC
|20 февраля 2026
|ЮАР
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Сборы в мире
$72 698
Производство
Zee Studios, Bhansali Productions, Ravi Udyawar Films
Другие названия
Do Deewane Seher Mein, Nosotros, lejos del ruido