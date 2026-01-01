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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Неха Дхупия
Neha Dhupia
Киноафиша
Персоны
Неха Дхупия
Неха Дхупия
Neha Dhupia
Дата рождения
27 августа 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Хинди школа
(2017)
7.0
Комедия ошибок
(2006)
6.4
Истории страсти
(2018)
Фильмография Неха Дхупия
5.9
Плохие новости
Bad Newz
комедия, мелодрама
2024, Индия
Смотреть трейлер
6.4
Истории страсти
Lust Stories
драма, мелодрама
2018, Индия
7.9
Хинди школа
Hindi Medium
драма
2017, Индия
7
Комедия ошибок
Chup Chup Ke
мелодрама, комедия, драма
2006, Индия
4.8
Возвращение к жизни
Qayamat: City Under Threat
боевик, приключения, триллер
2003, Индия
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