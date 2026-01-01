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Майра Эрмосильо Mayra Hermosillo
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Майра Эрмосильо

Mayra Hermosillo

Дата рождения
1 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Нарко: Мексика 8.1
Нарко: Мексика (2018)
Отель «Кокаин» 6.8
Отель «Кокаин» (2023)
Охотники на гринго 6.2
Охотники на гринго (2025)

Фильмография Майра Эрмосильо

Я не боюсь
Я не боюсь
драма, триллер 2026, Мексика
Охотники на гринго 6.2
Охотники на гринго
драма, боевик, криминал 2025, Мексика/США
Лучшее в мире 5.1
Лучшее в мире Lo mejor del mundo
комедия, драма 2025, Мексика
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Отель «Кокаин» 6.8
Отель «Кокаин»
криминал, триллер 2023, США
Вдовы по четвергам 5.9
Вдовы по четвергам
драма, триллер 2023, Мексика
Нарко: Мексика 8.1
Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал 2018, США
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