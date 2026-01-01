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Майра Эрмосильо
Mayra Hermosillo
Киноафиша
Персоны
Майра Эрмосильо
Майра Эрмосильо
Mayra Hermosillo
Дата рождения
1 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Нарко: Мексика
(2018)
6.8
Отель «Кокаин»
(2023)
6.2
Охотники на гринго
(2025)
Фильмография Майра Эрмосильо
Я не боюсь
драма, триллер
2026, Мексика
6.2
Охотники на гринго
драма, боевик, криминал
2025, Мексика/США
5.1
Лучшее в мире
Lo mejor del mundo
комедия, драма
2025, Мексика
Смотреть трейлер
6.8
Отель «Кокаин»
криминал, триллер
2023, США
5.9
Вдовы по четвергам
драма, триллер
2023, Мексика
8.1
Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал
2018, США
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