Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мая Эноёси
Maya Enoyoshi
Киноафиша
Персоны
Мая Эноёси
Мая Эноёси
Maya Enoyoshi
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Корзинка фруктов
(2019)
7.7
Колдунья в погонах
(2017)
7.4
Йона на заре
(2014)
Фильмография Мая Эноёси
Призматическое рондо
аниме , драма, исторический
2026, Япония
Сто видов Авадзимы
аниме , драма, комедия, музыка
2026, Япония
6.5
Стать сильнее! Новая сага
аниме , приключения
2025, Япония
5.6
В любом случае я влюблюсь в тебя
аниме , мелодрама
2025, Япония
7.3
Проект «Мир»: Сломанный мир и непоющая Мику
Gekijôban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku
анимация, музыка
2025, Япония
6.3
Токийское управление
аниме , фантастика
2024, Таиланд/Япония
7.1
Жизнь девушки-карателя
приключения, аниме , фэнтези
2022, Япония
7.1
Не издевайся, Нагаторо
аниме
2021, Япония
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