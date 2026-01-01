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Мая Эноёси Maya Enoyoshi
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Мая Эноёси

Maya Enoyoshi

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Корзинка фруктов 8.3
Корзинка фруктов (2019)
Колдунья в погонах 7.7
Колдунья в погонах (2017)
Йона на заре 7.4
Йона на заре (2014)

Фильмография Мая Эноёси

Призматическое рондо
Призматическое рондо
аниме , драма, исторический 2026, Япония
Сто видов Авадзимы
Сто видов Авадзимы
аниме , драма, комедия, музыка 2026, Япония
Стать сильнее! Новая сага 6.5
Стать сильнее! Новая сага
аниме , приключения 2025, Япония
В любом случае я влюблюсь в тебя 5.6
В любом случае я влюблюсь в тебя
аниме , мелодрама 2025, Япония
Проект «Мир»: Сломанный мир и непоющая Мику 7.3
Проект «Мир»: Сломанный мир и непоющая Мику Gekijôban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku
анимация, музыка 2025, Япония
Токийское управление 6.3
Токийское управление
аниме , фантастика 2024, Таиланд/Япония
Жизнь девушки-карателя 7.1
Жизнь девушки-карателя
приключения, аниме , фэнтези 2022, Япония
Не издевайся, Нагаторо 7.1
Не издевайся, Нагаторо
аниме 2021, Япония
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