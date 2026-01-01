Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Масаки Аидзава
Masaki Aizawa
Киноафиша
Персоны
Масаки Аидзава
Масаки Аидзава
Masaki Aizawa
Дата рождения
19 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Хоккайдо, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актер озвучки, Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.8
Тетрадь смерти
(2006)
7.8
Паразит: Учение о жизни
(2014)
7.2
Проект «Мир»: Сломанный мир и непоющая Мику
(2025)
Фильмография Масаки Аидзава
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Музыка
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2025
2014
2006
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
7.3
Проект «Мир»: Сломанный мир и непоющая Мику
Gekijôban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku
анимация, музыка
2025, Япония
7.8
Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы
2014, Япония
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8.8
Тетрадь смерти
фэнтези, криминал, аниме , детектив, боевик, драма
2006, Япония
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667