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Фильмография
Мартин Манро
Martin Munro
Киноафиша
Персоны
Мартин Манро
Мартин Манро
Martin Munro
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Наследник
(2025)
6.4
Кротоа
(2017)
5.9
Зверь
(2022)
Фильмография Мартин Манро
7.4
Наследник
How to Make a Killing
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
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5.9
Зверь
Beast
приключения, драма, ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
6.4
Кротоа
Krotoa
исторический
2017, ЮАР
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