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Мартин Манро
Мартин Манро Martin Munro
Киноафиша Персоны Мартин Манро

Мартин Манро

Martin Munro

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Наследник 7.4
Наследник (2025)
Кротоа 6.4
Кротоа (2017)
Зверь 5.9
Зверь (2022)

Фильмография Мартин Манро

Наследник 7.4
Наследник How to Make a Killing
комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Зверь 5.9
Зверь Beast
приключения, драма, ужасы 2022, США
Смотреть трейлер
Кротоа 6.4
Кротоа Krotoa
исторический 2017, ЮАР
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