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Люсьенн Маршан Lucienne Marchand
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Люсьенн Маршан

Lucienne Marchand

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Клео от 5 до 7 7.9
Клео от 5 до 7 (1961)

Фильмография Люсьенн Маршан

Клео от 5 до 7 7.9
Клео от 5 до 7 Cleo de 5 a 7
драма, комедия, мюзикл 1961, Франция / Италия
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