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Люсьенн Маршан
Lucienne Marchand
Киноафиша
Персоны
Люсьенн Маршан
Люсьенн Маршан
Lucienne Marchand
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Клео от 5 до 7
(1961)
Фильмография Люсьенн Маршан
7.9
Клео от 5 до 7
Cleo de 5 a 7
драма, комедия, мюзикл
1961, Франция / Италия
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