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Элиза де Суза
Eliza Matengu
Киноафиша
Персоны
Элиза де Суза
Элиза де Суза
Eliza Matengu
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.5
Моя жизнь - убийство
(2019)
6.5
Бой со зверем
(2026)
6.0
Ужас Истфилда: Первое изгнание
(2023)
Фильмография Элиза де Суза
6.5
Бой со зверем
Beast
боевик, драма, спорт
2026, США / Австралия
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5.6
Рыжая Соня
Red Sonja
фэнтези, боевик
2025, США
Смотреть трейлер
6
Ужас Истфилда: Первое изгнание
Godless: The Eastfield Exorcism
криминал, ужасы
2023, Австралия
Смотреть трейлер
7.5
Моя жизнь - убийство
драма, комедия, криминал
2019, Австралия
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