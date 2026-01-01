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Элиза де Суза
Элиза де Суза Eliza Matengu
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Элиза де Суза

Eliza Matengu

Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Моя жизнь - убийство 7.5
Моя жизнь - убийство (2019)
Бой со зверем 6.5
Бой со зверем (2026)
Ужас Истфилда: Первое изгнание 6.0
Ужас Истфилда: Первое изгнание (2023)

Фильмография Элиза де Суза

Бой со зверем 6.5
Бой со зверем Beast
боевик, драма, спорт 2026, США / Австралия
Смотреть трейлер
Рыжая Соня 5.6
Рыжая Соня Red Sonja
фэнтези, боевик 2025, США
Смотреть трейлер
Ужас Истфилда: Первое изгнание 6
Ужас Истфилда: Первое изгнание Godless: The Eastfield Exorcism
криминал, ужасы 2023, Австралия
Смотреть трейлер
Моя жизнь - убийство 7.5
Моя жизнь - убийство
драма, комедия, криминал 2019, Австралия
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