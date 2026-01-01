Элиза де Суза

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно

Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)

Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры

Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя

Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»

В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»

Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив