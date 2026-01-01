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Постер фильма Петрос эни
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Петрос эни

, 2026
Pétros ení
Испания / документальный
Постер фильма Петрос эни

В ролях

Крис Пратт
Крис Пратт
Self - Guide
Режиссер Паула Ортис
Сценарист Andrea Tornielli
Композитор Juanma Latorre
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2026
Производство AF Films, Imax Filmed Entertainment, Vatican Media
Другие названия
Pétros ení, Untitled Paula Ortiz Documentary

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