Маноло Кортес
Manuel Cortés
Дата рождения
1 января 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Вильярдевос, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Перед нами
(2025)
0.0
Вкус ромашек
(2018)
Фильмография Маноло Кортес
7.1
Перед нами
Antes de Nós
биография
2025, Испания
Смотреть трейлер
Вкус ромашек
драма, криминал, триллер
2018, Испания
