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About
Filmography
Manuel Cortés
Manuel Cortés
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Persons
Manuel Cortés
Manuel Cortés
Manuel Cortés
Date of Birth
1 January 1966
Age
60 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
6.7
Antes de Nós
(2025)
0.0
O sabor das margaridas
(2018)
Filmography
6.7
Antes de Nós
Antes de Nós
Biography
2025, Spain
Watch trailer
O sabor das margaridas
Drama, Crime, Thriller
2018, Spain
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