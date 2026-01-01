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Manuel Cortés Manuel Cortés
Kinoafisha Persons Manuel Cortés

Manuel Cortés

Manuel Cortés

Date of Birth
1 January 1966
Age
60 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

Antes de Nós 6.7
Antes de Nós (2025)
O sabor das margaridas 0.0
O sabor das margaridas (2018)

Filmography

Antes de Nós 6.7
Antes de Nós Antes de Nós
Biography 2025, Spain
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O sabor das margaridas
O sabor das margaridas
Drama, Crime, Thriller 2018, Spain
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