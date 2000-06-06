Алексей Ярмущик

Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые

«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер)

Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT

Возраст Маши — обман века: авторы «Маши и Медведя» все объяснили — сколько же на самом деле лет непоседливой девочке?

Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро

«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд

Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

Сколько сезонов у сериала «Первый отдел»: проект насчитывает почти сотню серий – но новые можно увидеть не скоро

«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже