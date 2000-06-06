Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Ярмущик
Киноафиша Персоны Алексей Ярмущик

Алексей Ярмущик

Дата рождения
6 июня 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ивантеевка, Россия
Актерское амплуа
Путешественник

Популярные фильмы

Царь ночи 0.0
Царь ночи (2025)

Фильмография Алексей Ярмущик

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Царь ночи
Царь ночи
приключения, исторический 2025, Россия
Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые
«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер)
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT
Возраст Маши — обман века: авторы «Маши и Медведя» все объяснили — сколько же на самом деле лет непоседливой девочке?
Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро
«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд
Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)
От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю
Сколько сезонов у сериала «Первый отдел»: проект насчитывает почти сотню серий – но новые можно увидеть не скоро
«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже
«Как это могло стать хитом?»: советскую «Большую перемену» спустя полвека россияне окрестили «пропагандистским бредом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше